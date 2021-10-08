Нападающий «Металлурга» Майе: Моим кумиром в детстве был Дацюк

Нападающий «Металлурга» Филипп Майе признался, что в детстве его кумиром был российский форвард Павел Дацюк.

«Моим кумиром в детстве был Павел Дацюк. Наш первый матч в чемпионате был против «Автомобилиста», ходили слухи, что Павел продлит контракт, и я начал думать о том, что мое вбрасывание в КХЛ будет против Дацюка! Это было бы потрясающе», - приводит слова Филиппа официальный сайт КХЛ.

В своем первом сезоне в КХЛ Майе набрал 21 (5+16) очко в 15 матчах, а «Металлург» с 14 победами, 12 из которых подряд, идет на первом месте в сводной таблице.

Ранее Дацюк заявил, что к новому сезону будет готовиться индивидуально.

В прошлом сезоне КХЛ 42-летний форвард провел 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков. В пяти встречах плей-офф Дацюк забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.