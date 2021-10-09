«Вашингтон» дома обыграл «Филадельфию», Кузнецов сделал два ассиста, а Овечкин получил травму

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» добились домашней победы над «Филадельфией Флайерз» (5:3) в предсезонном матче НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Ларс Эллер (12-я минута), Джон Карлсон (25), Том Уилсон (43), Энтони Манта (45) и Ник Дауд (60). Российский форвард Евгений Кузнецов провел на льду 15 минут 32 секунд, отличившись двумя голевыми передачами. Голкипер Илья Самсонов оформил 22 сейва из 25 возможных. Защитник Дмитрий Орлов не набрал результативных очков, отыграв 22 минуты 20 секунд.

Что касается нападающего Александра Овечкина, то 36-летний россиянин получил повреждение нижней части тела после того, как он неудачно совершил силовой прием в первом периоде. Всего хоккеист провел на льду 2 минут 19 секунд.

«Флайерз» ответил голами Кэм Аткинсона, отличившегося дублем (31, 39), и Клода Жиру (30). Защитник Иван Проворов не отличился результативными действиями – его игровое время составило 22 минут 10 секунд.

Добавим, что оба клуба завершили свои предсезонные матчи. 14 октября «Вашингтон» сыграет дома против «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, а «Филадельфия» двумя днями позже на своей арене примет «Ванкувер».