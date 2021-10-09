Жамнов не понимает смысл объявления трех хоккеистов, которые поедут на Олимпиаду в Пекине

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался об обязанности назвать трех хоккеистов, который поедут на Олимпиаду в Пекине.

«Честно, я не до конца понимаю, для чего нужно объявлять первую тройку игроков. Сборная все равно потом представит расширенный список, куда попадут все ребята. Разницы не вижу. Возможно, хочется создать ажиотаж — это важно для организаторов», - приводит слова Жамнова «Спорт-Экспресс.

Напомним, что Международная федерация хоккея совместно с Национальной хоккейной лигой и профсоюзом игроков НХЛ обязали каждую из сборных назвать трех хоккеистов, которых включат в заявку на Олимпиаду-2022, если будут здоровы на момент соревнований.