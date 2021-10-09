«Куньлунь» одержал волевую победу над ЦСКА (видео)

«Куньлунь» обыграл ЦСКА (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе китайского клуба отличились Тайлер Вонг (15-я минута) и Кори Кейн (58-я). У армейцев единственную шайбу забросил Никита Нестеров (4-я)

«Куньлунь» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав десять очков. ЦСКА располагается на пятой строчке на Западе. У армейцев 20 очков.

ЦСКА 11 октября сыграет дома со «Спартаком». На следующий день «Куньлунь» встретится в Минске с «Динамо».

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