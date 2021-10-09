ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 октября 21:47

«Куньлунь» одержал волевую победу над ЦСКА (видео)

Игра прошла в подмосковных Мытищах.

«Куньлунь» обыграл ЦСКА (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе китайского клуба отличились Тайлер Вонг (15-я минута) и Кори Кейн (58-я). У армейцев единственную шайбу забросил Никита Нестеров (4-я)

«Куньлунь» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав десять очков. ЦСКА располагается на пятой строчке на Западе. У армейцев 20 очков.

ЦСКА 11 октября сыграет дома со «Спартаком». На следующий день «Куньлунь» встретится в Минске с «Динамо».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Нестеров (Светлаков, Котков), 3:58

1:1 – Вонг (Кейн, Рич), 14:56 (5x4)

2:1 – Кейн (Николлс, Шульц), 57:04

Вратари: Смит –.Федотов
Броски: 35 – 34.
Штраф: 4 – 6.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России победила Словакию благодаря автоголуВасилий Казарцев отстранён от судейства как минимум до конца годаФХР назвала трёх первых хоккеистов сборной России на ОлимпиадеИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаАверины сенсационно проиграли 16-летней сопернице
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика