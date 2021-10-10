45 сэйвов Василевского помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду»

В предсезонном матче «Тампа-Бэй» в гостях оказалась сильнее «Флориды». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Лайтнинг».

В составе победителей дублем отличился Патрик Марун. Также по одной шайбе забросили Алекс Киллорн и Брейден Поинт. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 45 бросков из 47. Еще одни представители нашей страны форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

Хозяева площадки ответили голами в исполнении Кевина Коннотона и Сэма Райнхарта. Голкипер Сергей Бобровский сделал 25 сейвов.

Напомним, что новый сезон НХЛ стартует 12 октября..