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10 октября 16:32
автор: Максим Скороходов

«Ак Барс» переиграл «Барыс» в Казахстане

Казанская команда прервала серию из двух поражений.

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 6:3.

В составе российского клуба забивали Кристиан Хенкель в большинстве (5-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (6, 39 - большинство), Николай Коваленко (24), Кирилл Панюков при численном преимуществе (28) и Данис Зарипов (32).

У команды из Казахстана отличились Якоб Берглунд в большинстве (7), Валерий Орехов (31) и Егор Шалапов (41).

Таким образом, казанцы набрали 23 очка, которые позволяют занимать четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, а клуб из Нур-Султана занимает седьмую строчку с 14 очками.

12 октября «Ак Барс» сыграет на выезде против «Салавата Юлаева», а «Барыс» также в гостях проведет матч против «Авангарда».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) - «Ак Барс» (Казань) - 3:6 (1:2, 1:4, 1:0)

Голы:

0:1 – Хенкель (Зарипов, Бурмистров), 4:09 - 5х4

0:2 – Кагарлицкий (Галимов), 5:35

1:2 – Берглунд (Мартинссон, Куник), 6:44 - 5х4

1:3 – Коваленко (Уил), 23:41

1:4 – Панюков (Галимов, Коваленко), 27:30 - 5х4

2:4 – Орехов (Шестаков), 30:57

2:5 – Зарипов (Кэмпфер, Сафонов), 31:30

2:6 – Кагарлицкий (Галимов, Кэмпфер), 38:18

3:6 – Шалапов (Волк, Михайлис), 40:44

источник: «Советский спорт»
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