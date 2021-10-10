«Ак Барс» переиграл «Барыс» в Казахстане

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 6:3.

В составе российского клуба забивали Кристиан Хенкель в большинстве (5-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (6, 39 - большинство), Николай Коваленко (24), Кирилл Панюков при численном преимуществе (28) и Данис Зарипов (32).

У команды из Казахстана отличились Якоб Берглунд в большинстве (7), Валерий Орехов (31) и Егор Шалапов (41).

Таким образом, казанцы набрали 23 очка, которые позволяют занимать четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, а клуб из Нур-Султана занимает седьмую строчку с 14 очками.

12 октября «Ак Барс» сыграет на выезде против «Салавата Юлаева», а «Барыс» также в гостях проведет матч против «Авангарда».