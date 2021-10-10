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10 октября 16:44
автор: Максим Скороходов

СКА разгромил «Салават Юлаев» в Уфе

Голкипер армейцев Юханссон отразил 25 бросков.

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Салават Юлаев» со счетом 5:0.

Победу команде из Санкт-Петербурга принесли дубль Владислава Цицюры (3-я и 29-я минуты), и шайбы Андрея Кузьменко в большинстве (20), Линдена Вэя (48) и Йонаса Кемпайнена (57).

Армейцы набрали 23 очка и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, а башкирская команда находится на аналогичной позиции на Востоке с 24 очками.

12 октября «Салават Юлаев» примет на своем льду «Ак Барс», а СКА на следующий день сыграет дома против московского «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Голы:

0:1 – Цицюра (Моисеев, Кетов), 2:37

0:2 – Кузьменко (Марченко, Ожиганов), 19:39 - 5х4

0:3 – Цицюра, 28:41

0:4 – Вей (Робинсон, Юханссон), 47:33

0:5 – Кемппаинен (Бурдасов, Ожиганов), 56:10

источник: «Советский спорт»
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