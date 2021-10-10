СКА разгромил «Салават Юлаев» в Уфе

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Салават Юлаев» со счетом 5:0.

Победу команде из Санкт-Петербурга принесли дубль Владислава Цицюры (3-я и 29-я минуты), и шайбы Андрея Кузьменко в большинстве (20), Линдена Вэя (48) и Йонаса Кемпайнена (57).

Армейцы набрали 23 очка и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, а башкирская команда находится на аналогичной позиции на Востоке с 24 очками.

12 октября «Салават Юлаев» примет на своем льду «Ак Барс», а СКА на следующий день сыграет дома против московского «Динамо».

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