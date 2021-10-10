Зарипов догнал Михайлова в бомбардирской гонке

Нападающий и капитан Ак Барса Данис Зарипов открыл личный голевой счет в текущем сезоне. В середине третьего периода он поразил ворота Барыса. Матч в Нур-Султане завершился победой команды из Казани 6:3. Этот гол стал 428-м для 40-летнего Зарипова в чемпионах страны. Он догнал лучшего советского снайпера Бориса Михайлова, забросившего свою последнюю шайбу осенью 1980 года.

Возглавляет рейтинг бомбардиров отечественных чемпионатов Сергей Мозякин, этим летом объявившим о завершении карьеры.