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10 октября 17:13
автор: Владислав Домрачев

Зарипов догнал Михайлова в бомбардирской гонке

На счету форварда 428 шайб.

Нападающий и капитан Ак Барса Данис Зарипов открыл личный голевой счет в текущем сезоне. В середине третьего периода он поразил ворота Барыса. Матч в Нур-Султане завершился победой команды из Казани 6:3. Этот гол стал 428-м для 40-летнего Зарипова в чемпионах страны. Он догнал лучшего советского снайпера Бориса Михайлова, забросившего свою последнюю шайбу осенью 1980 года.

Возглавляет рейтинг бомбардиров отечественных чемпионатов Сергей Мозякин, этим летом объявившим о завершении карьеры.

источник: «Советский спорт»
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