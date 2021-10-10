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Зибанежад подписал восьмилетний контракт с «Рейнджерс», больше шведа будет получать лишь Панарин
10 октября 21:22
автор: Александр Бойченко
автор фото: nypost.com

Зибанежад подписал восьмилетний контракт с «Рейнджерс», больше шведа будет получать лишь Панарин

Форвард будет получать по новому контракту 68 миллионов долларов.

Шведский нападающий Мика Зибанежад подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на восемь лет, зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год. Он начнет действовать с сезона 2022/23 года. Текущий контракт хоккеиста с «Рейнджерс» рассчитан до конца сезона 2021/22 (5,35 миллиона долларов в год). Начиная со следующего сезона только российский нападающий Артемий Панарин будет зарабатывать больше в «Рейнджерс» (11,6 миллиона долларов в год).

В прошлом сезоне форвард провел 56 матчей за клуб, набрав 50 очков. В послужном списке игрока значатся такие клубы, как: «Юргорден», «Оттава» и «Рейнджерс». Зибанежад является чемпионом мира 2019 года в составе сборной Швеции.

источник: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
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