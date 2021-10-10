Тренер «Вашингтона» допускает, что Овечкин сможет восстановиться от травмы к первому матчу в сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт не исключил, что травмированный Александр Овечкин может вернуться в строй к первому матчу нового сезона НХЛ.

Российский хоккеист получил травму в предсезонном матче с «Филадельфией», повредив нижнюю часть тела.

«Возможно ли, что он сыграет в стартовом матче? Возможно. Я не уверен. Я уже сказал, что эта травма не выглядит долговременной. Так что посмотрим, вернется ли он, и как его выздоровление пройдет в ближайшие дни», - цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Отметим, что на счету Овечкина 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, отставание от лучшего бомбардира в истории лиги Уэйна Гретцки составляет 164 шайбы. На пятом месте располагается канадец Марсель Дионн (731).

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. Первый матч «Вашингтон» проведет против «Рейнджерс» 14 октября, начало - в 02:30 мск.