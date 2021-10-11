«Виннипег» согласовал полноценный контракт с Евгением Свечниковым

Российский форвард Евгений Свечников находится в шаге от подписания полноценного соглашения с клубом НХЛ – «Виннипег Джетс».

Как сообщает журналист Майк Макинтайр на своей странице в Twitter, канадская команда в ближайшее время подпишет контракт с 24-летним нападающим, чтобы успеть заявить игрока на сезон-2021/22 в НХЛ.

В данный момент Свечников находится в клубе на просмотровом контракте.

Добавим, что в прошлом сезоне россиянин выступал за «Детройт Ред Уингз», набрав 8 (3+5) очков в 21 матче. В предсезонных играх за «Виннипег» хоккеист забросил одну шайбу и отдал три ассиста в четырех встречах.