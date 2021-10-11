Стали известны лучшие игроки шестой недели КХЛ

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, какие хоккеисты стали лучшими игроками шестой недели регулярного чемпионата.
Отмечается, что среди голкиперов лучшим стал Ларс Юханссон, выступающий за СКА. При нем петербургский клуб одержал две победы в двух матчах – хоккеист дважды сыграл «на ноль» в играх с «Локомотивом» (1:0) и «Салаватом Юлаевым» (5:0), отразив все 46 бросков по своим воротам.
Джесси Блэкер из «Автомобилиста» стал лучшим защитником. В трех сыгранных встречах игрок забросил одну шайбу и отдал три ассиста. При этом его общий коэффициент полезности в этих встречах составил «+4».
Лучшим форвардом был признан Никита Тертышный («Трактор») – нападающий набрал 4 (3+1) очка в трех встречах.
Вратарь «Автомобилист» Владимир Галкин стал лучшим новичком недели. Он помог своей команде одержать три победы в трех матчах – хоккеист отразил 93,98% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,67.
Лучшими игроками 6-й недели сезона 2021/2022 признаны:— КХЛ (@khl) October 11, 2021
🇸🇪 Ларс Юханссон (@hcSKA)
🇨🇦 Джесси Блэкер (@IHCAvtomobilist)
🇷🇺 Никита Тертышный (@HCTraktor1947)
🇷🇺 Владимир Галкин (@IHCAvtomobilist) pic.twitter.com/BAouELoT5b