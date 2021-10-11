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«Трактор» обыграл «Адмирал» в серии буллитов
11 октября 15:02
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Трактор"

«Трактор» обыграл «Адмирал» в серии буллитов

Встреча прошла во Владивостоке.

«Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 4:3Б.

В основное время у хозяев льда отличился дублем Дмитрий Лугин (4-я и 35-я минуты игры), еще одна шайба на счету Александра Шевченко (2).

У гостей забивали Виталий Абрамов (28), Альберт Яруллин, реализовавший большинство (28), и Лукаш Седлак (60).

В серии буллитов точнее были хоккеисты из Челябинска, победный бросок на счету Теему Пулккинена.

«Трактор» остается вторым в Восточной конференции с 28 очками, а «Адмирал» поднялся на десятую строчку турнирной таблицы с 11 очками.

Завтра команды снова сыграют друг с другом во Владивостоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) - «Трактор» (Челябинск) - 3:4Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1Б)

Голы:

1:0 – Шевченко (Ушенин), 1:37

2:0 – Лугин (Матушкин, Гареев), 3:43

2:1 – Абрамов (Карпухин, Ткачев) 27:19

3:1 – Лугин (Обидин, Гареев), 34:31

3:2 - Яруллин (Основин, Бывальцев), 55:43 - 5х4

3:3 - Седлак (Гика, Бэйлен) 59:05

3:4 - Пулккинен - победный буллит

Вратари: Серебряков - Гарипов (00:00 - 03:43), Вилл (03:43, 58:11, 59:05-65:00)

источник: «Советский спорт»
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