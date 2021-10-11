«Трактор» обыграл «Адмирал» в серии буллитов

«Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 4:3Б.

В основное время у хозяев льда отличился дублем Дмитрий Лугин (4-я и 35-я минуты игры), еще одна шайба на счету Александра Шевченко (2).

У гостей забивали Виталий Абрамов (28), Альберт Яруллин, реализовавший большинство (28), и Лукаш Седлак (60).

В серии буллитов точнее были хоккеисты из Челябинска, победный бросок на счету Теему Пулккинена.

«Трактор» остается вторым в Восточной конференции с 28 очками, а «Адмирал» поднялся на десятую строчку турнирной таблицы с 11 очками.