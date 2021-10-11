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11 октября 17:14
автор: Александр Поволоцкий

Ковальчук - о продолжении карьеры: Нужно начинать как можно быстрее

В минувшем сезоне нападающий стал обладателем Кубка Гагарина.

Российский нападающий Илья Ковальчук рассказал, когда объявит о новой команде и оценил шансы на выступление за сборную на Олимпиаде в Пекине.

«Со временем все просто. Нужно начинать как можно быстрее. Я думаю, что скоро вы всё узнаете. Для любого игрока это огромный стимул — выступать за сборную. Неизменно говорю, что, если буду нужен, то всегда «за». А что касается будущего, то зачем же сидеть без хоккея? Уже надо снова заниматься любимым делом», - цитирует олимпийского чемпиона «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что Ковальчук может продолжить карьеру в «Салавате Юлаеве», но агент 38-летнего хоккеиста опроверг эти слухи. Позже появилась информация, что Илья перейдет в «Спартак» и имеет предложение из НХЛ.

В минувшем сезоне Ковальчук в составе омского «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина. Илья провел 40 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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