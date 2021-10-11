Ковальчук - о первой тройке в составе сборной России на ОИ-2022: Очень правильный выбор

Олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук прокомментировал выбор тренерского штаба сборной России первой тройки на Игры-2022 в Пекине.

Напомним, что в заявку команды вошли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, а также форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров и его одноклубник, голкипер Андрей Василевский.

«Все очень логично. Капитан команды, один из лучших нападающих последних нескольких лет и первый вратарь сборной. Это очень правильный выбор. Теперь ребята могут выдохнуть спокойно, дальше заниматься своим делом».

Напомним, Олимпиада-2022 состоится с 4 по 20 февраля. В 2018-м победу в турнире одержала сборная России, обыгравшая Германию в финальной встрече (4:3 ОТ).

Отметим, что в Играх в Пекине примут участия игроки из НХЛ, но при ухудшении ситуации с распространением коронавируса хоккеисты могут быть отозваны лигой.