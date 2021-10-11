ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 17:30
автор: Александр Поволоцкий

Ковальчук - о первой тройке в составе сборной России на ОИ-2022: Очень правильный выбор

Список всех кандидатов станет известен 12 октября.

Олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук прокомментировал выбор тренерского штаба сборной России первой тройки на Игры-2022 в Пекине.

Напомним, что в заявку команды вошли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, а также форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров и его одноклубник, голкипер Андрей Василевский.

«Все очень логично. Капитан команды, один из лучших нападающих последних нескольких лет и первый вратарь сборной. Это очень правильный выбор. Теперь ребята могут выдохнуть спокойно, дальше заниматься своим делом».

Напомним, Олимпиада-2022 состоится с 4 по 20 февраля. В 2018-м победу в турнире одержала сборная России, обыгравшая Германию в финальной встрече (4:3 ОТ).

Отметим, что в Играх в Пекине примут участия игроки из НХЛ, но при ухудшении ситуации с распространением коронавируса хоккеисты могут быть отозваны лигой.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Жительница Казани потребовала, чтобы Сердар Азмун был признан отцом её ребёнка"Трактор" вырвал победу у "Адмирала"Серхио Бускетс может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Сити"Бывший муж Навки погряз в нищетеВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаКарпин: «Мне нужен Дзюба в сборной»
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика