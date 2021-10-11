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11 октября 17:43
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Канады может принять участие в российском этапе Евротура

Турнир пройдет в Москве с 16 по 19 декабря.

Сборная Канады по хоккею может принять участие в российском этапе Евротура.

Как сообщает «Чемпионат», команда сыграет на Кубке Первого канала, так как в федерации до конца не уверены в том, что игроков НХЛ допустят до ОИ-2022 в Пекине. Сборная Канады уже участвовала в турнире в 2017 году, для подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане.

Ранее команда включила в первую тройку форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби, нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и защитника «Вегаса» Алекса Пьетранджело.

Добавим, что Игры в Китае пройдут 4—20 февраля. Российская команда сыграет на групповом этапе со Швейцарией, Чехией и Данией.

источник: Чемпионат.com
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