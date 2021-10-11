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11 октября 18:34
автор: Александр Поволоцкий

Голышев переведен в фарм-клуб «Айлендерс»

Ранее нападающий принял участие в фотосессии команды.

Российский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Анатолий Голышев переведен в АХЛ.

Как сообщает в своем твиттере журналист Артур Стэйпл, 26-летний хоккеист отправится в фарм-клуб «Бриджпорт» вместе с Робином Сало, Самуэлем Болдуком и Якубом Скареком.

Добавим, что Голышев был выбран «Айлендерс» в под общим 95-м номером драфта в 2016 году. В марте Анатолий подписал с клубом однолетний контракт, соглашение носит двухсторонний характер.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 56 матчей за «Автомобилист», набрав 27 (12+15) очков. В первом круге Кубка Гагарина екатеринбургская команда уступила «Авангарду» (1:4).

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