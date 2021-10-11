ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 18:48
автор: Александр Поволоцкий

Овечкин вновь пропустил тренировку «Вашингтона» из-за повреждения

«Кэпиталз» начнет новый сезон НХЛ домашней игрой с «Нью-Йорк Рейнджерс» 13 октября.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отсутствовал на сегодняшней тренировке команды.

Как сообщила в своем твиттере журналистка Саманта Пэлл, 36-летнего хоккеиста заменил Коннор Макмайкл. Таким образом, Овечкин пропустил второе занятие после того, как получил повреждение нижней части тела в предсезонном матче с «Филадельфией» (5:3).

Напомним, что Александр провел силовой прием против форварда «Флайерс» Трэвиса Конекны и упал на лед. Главный тренер »Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что Овечкин выбыл не на длительный срок.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Воспитанница академии Плющенко выиграла Гран-при среди юниоровКХЛ пригрозила "Адмиралу" штрафомМосковское "Динамо" выиграло у "Северстали"Карпин: «Мне нужен Дзюба в сборной»Восхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаВ бойца кинули бутылку на турнире в Чечне. Как поступил Кадыров?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика