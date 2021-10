Овечкин вновь пропустил тренировку «Вашингтона» из-за повреждения

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отсутствовал на сегодняшней тренировке команды.

Как сообщила в своем твиттере журналистка Саманта Пэлл, 36-летнего хоккеиста заменил Коннор Макмайкл. Таким образом, Овечкин пропустил второе занятие после того, как получил повреждение нижней части тела в предсезонном матче с «Филадельфией» (5:3).

