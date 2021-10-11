«Металлург» переиграл дома «Сочи», одержав 13-ю победу подряд и повторив клубный рекорд (видео)

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сочи» со счетом 3:1.

На шайбы нападающих хозяев льда Андрея Чибисова, который сначала забил голкиперу соперника (4-я минута игры), а потом в пустые ворота (60), и Николая Голдобина (38) гости ответили голом своего форварда Богдана Якимова (53).

Отметим, «Металлург» одержал 13-ю победу кряду в регулярном чемпионате и повторил клубный рекорд по длительности победной серии сезона-2008/09.

Таким образом, клуб из Магнитогорска закрепился на первом месте Восточной конференции, добыв 30 очков, а «Сочи» остается аутсайдером Запада с десятью очками.

13 октября «Сочи» проведет выездной матч против «Автомобилиста», а «Металлург» на следующий день примет на своем льду «Ак Барс».