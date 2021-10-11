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11 октября 19:16
автор: Максим Скороходов

«Металлург» переиграл дома «Сочи», одержав 13-ю победу подряд и повторив клубный рекорд (видео)

Команда из Магнитогорска закрепилась на первом месте Восточной конференции.

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сочи» со счетом 3:1.

На шайбы нападающих хозяев льда Андрея Чибисова, который сначала забил голкиперу соперника (4-я минута игры), а потом в пустые ворота (60), и Николая Голдобина (38) гости ответили голом своего форварда Богдана Якимова (53).

Отметим, «Металлург» одержал 13-ю победу кряду в регулярном чемпионате и повторил клубный рекорд по длительности победной серии сезона-2008/09.

Таким образом, клуб из Магнитогорска закрепился на первом месте Восточной конференции, добыв 30 очков, а «Сочи» остается аутсайдером Запада с десятью очками.

13 октября «Сочи» проведет выездной матч против «Автомобилиста», а «Металлург» на следующий день примет на своем льду «Ак Барс».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) - «Сочи» (Сочи) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

1:0 - Чибисов (Кошелев, Яковлев), 3:18
2:0 - Голдобин (Дронов, Карпов), 37:24
2:1 - Якимов (Александров, Жабреев), 52:15
3:1 - Чибисов (Керри, Кошелев), 59:47 - П.В.

Вратари: Кошечкин - Хелльберг

источник: «Советский спорт»
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