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11 октября 21:09
автор: Александр Поволоцкий

Гол Плотникова принес ЦСКА победу над «Спартаком» (видео)

Красно-белые продлили серию поражений до трех матчей.

ЦСКА на своей площадке победил «Спартак» в дерби регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Автором единственной шайбы стал Сергей Плотников. Форвард ЦСКА реализовал большинство на 20-й минуте, подставив клюшку под бросок Никиты Нестерова.

Таким образом, армейцы набрали 22 очка и поднялись на четвертое место на Западе. Красно-белые располагаются на седьмо строчке в конференции. У подопечных Бориса Миронова 16 очков.

В следующем матче 13 октября ЦСКА примет дома «Амур», а «Спартак» на следующий день сыграет на выезде с минским «Динамо».

КХЛ
Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол:

1:0 – Плотников (Григоренко, Нестеров), 19:09

Вратари: Рейдеборн – Данск.
Броски: 21 – 25.
Штраф: 9 – 11.

источник: «Советский спорт»
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