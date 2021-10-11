Гол Плотникова принес ЦСКА победу над «Спартаком» (видео)

ЦСКА на своей площадке победил «Спартак» в дерби регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Автором единственной шайбы стал Сергей Плотников. Форвард ЦСКА реализовал большинство на 20-й минуте, подставив клюшку под бросок Никиты Нестерова.

Таким образом, армейцы набрали 22 очка и поднялись на четвертое место на Западе. Красно-белые располагаются на седьмо строчке в конференции. У подопечных Бориса Миронова 16 очков.

В следующем матче 13 октября ЦСКА примет дома «Амур», а «Спартак» на следующий день сыграет на выезде с минским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат