«Локомотив» обыграл на своем льду московское «Динамо»

Ярославский «Локомотив» на своем льду победил московское «Динамо» во встрече регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе железнодорожников шайбы забросили Александр Полунин (8-я), Егор Коршков (22-я) и Денис Баранцев (47-я). У «Динамо» единственную шайбу забросил Роб Клинкхаммер (44-я).

Отметим, что команда из Ярославля набрала 18 очков, расположившись на шестом месте на Западе. «Динамо» осталось лидером конференции. У московской команды 24 очка.

13 октября «Локомотив» сыграет дома против «Северстали», а «Динамо» встретится на выезде со СКА.

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