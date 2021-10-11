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11 октября 21:41
автор: Александр Поволоцкий

«Локомотив» обыграл на своем льду московское «Динамо»

Бело-голубые потерпели третье поражение в последних четырех матчах.

Ярославский «Локомотив» на своем льду победил московское «Динамо» во встрече регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе железнодорожников шайбы забросили Александр Полунин (8-я), Егор Коршков (22-я) и Денис Баранцев (47-я). У «Динамо» единственную шайбу забросил Роб Клинкхаммер (44-я).

Отметим, что команда из Ярославля набрала 18 очков, расположившись на шестом месте на Западе. «Динамо» осталось лидером конференции. У московской команды 24 очка.

13 октября «Локомотив» сыграет дома против «Северстали», а «Динамо» встретится на выезде со СКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

1:0 – Полунин (Красковский, Марченко)

2:0 – Коршков (Елесин, Полунин)

2:1 – Клинкхаммер (Галиев, Войнов)

3:1 – Баранцев (Красковский, Кудрявцев)

Вратари: Паскуале – Еременко
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источник: «Советский спорт»
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