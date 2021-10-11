Дубль Брюквина принес «Авангарду» победу над «Автомобилистом»

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист со счетом 3:1.

На шайбу форварда гостей Стефана Да Косты (45-я минута) хозяева льда ответили дублем Владимира Брюквина в течение 1 минуты и 1 секунды (45, 46) и голом Корбана Найта в пустые ворота (59).

Таким образом, идущий шестым в Восточной конференции омский клуб набрал 16 очков, а уральская команда с 19 очками остается пятой.

13 октября «Авангард» примет на своем льду «Барыс», а «Автомобилист» сыграет дома против «Сочи».

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