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11 октября 21:48
автор: Максим Скороходов

Дубль Брюквина принес «Авангарду» победу над «Автомобилистом»

Действующие обладатели Кубка Гагарина прервали трехматчевую выигрышную серию уральской команды.

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Автомобилист со счетом 3:1.

На шайбу форварда гостей Стефана Да Косты (45-я минута) хозяева льда ответили дублем Владимира Брюквина в течение 1 минуты и 1 секунды (45, 46) и голом Корбана Найта в пустые ворота (59).

Таким образом, идущий шестым в Восточной конференции омский клуб набрал 16 очков, а уральская команда с 19 очками остается пятой.

13 октября «Авангард» примет на своем льду «Барыс», а «Автомобилист» сыграет дома против «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы:

0:1 –Да Коста (Зборовский, Мэйсек), 44:08

1:1 – Брюквин (Каски, Емелин), 44:55

2:1 – Брюквин (Якупов), 45:56

3:1 - Найт, 58:34

Вратари: Грубец - Галкин

источник: «Советский спорт»
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