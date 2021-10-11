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11 октября 23:00
автор: Александр Поволоцкий

Гусев не смог найти команду в НХЛ и вернется в СКА

Часть межсезонья олимпийский чемпион провел в «Торонто».

Форвард Никита Гусев не смог трудоустроиться в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 29-летний нападающий должен вернуться в СКА. Ранее Гусев заключил пробный контракт с «Торонто». После нескольких контрольных матчей канадская команда не стала подписывать соглашение с россиянином.

Напомним, что Гусев выступал в СКА в 2015-2019 годах и стал с ним обладателем Кубка Гагарина-2017. После этого форвард уехал в НХЛ, где играл за «Нью-Джерси» (2019-2021) и «Флориду» (2021).

В минувшем сезоне россиянин провел 20 игр за «Дэвилз», в которых набрал 5 (2+3) очков. Аналогичные показатели он продемонстрировал в 11 встречах за «Пантерз».

источник: «Спорт-Экспресс»
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