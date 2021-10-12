Василевский стал лучшим вратарем НХЛ по опросу тренеров и генменеджеров

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский победил в опросе тренеров и генеральных менеджеров НХЛ, которые выбирали лучшего голкипера лиги, сообщает RT, ссылаясь на The Athletic.

По данным источника, на втором месте расположился вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк, а на третьем - голкипер «Вегаса» Марком-Андре Флери.

В топ-10 помимо Василевского вошли российские стражи ворот Игорь Шестеркин ( «Рейнджерс» ) и Семен Варламов ( «Айлендерс» ).

Добавим, что в прошлом сезоне Василевский был признан лучшим игроком Кубка Стэнли, который второй раз подряд выиграла «Тампа-Бэй».