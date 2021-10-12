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Василевский стал лучшим вратарем НХЛ по опросу тренеров и генменеджеров
12 октября 10:53
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

Василевский стал лучшим вратарем НХЛ по опросу тренеров и генменеджеров

В топ-10 попали три российских голкипера.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский победил в опросе тренеров и генеральных менеджеров НХЛ, которые выбирали лучшего голкипера лиги, сообщает RT, ссылаясь на The Athletic.

По данным источника, на втором месте расположился вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк, а на третьем - голкипер «Вегаса» Марком-Андре Флери.

В топ-10 помимо Василевского вошли российские стражи ворот Игорь Шестеркин ( «Рейнджерс» ) и Семен Варламов ( «Айлендерс» ).

Добавим, что в прошлом сезоне Василевский был признан лучшим игроком Кубка Стэнли, который второй раз подряд выиграла «Тампа-Бэй».

источник: «RT на русском»
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