«Трактор» снова переиграл «Адмирал» во Владивостоке

Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Никита Тертышный (12-я минута), Сергей Калинин (28), Ник Бэйлен (58) и Теему Пулккинен, поразивший пустые ворота (60).

У хозяев льда в большинстве забивали Владислав Ушенин (26) и Джон Кестнер (40).

«Трактор», идущий вторым, набрал 30 очков и догнал лидера Восточной Конференции «Металлург». «Адмирал» с 11 очками занимает десятое место.

15 октября «Трактор» примет на своем льду «Сочи», а «Адмирал» сыграет в гостях против ЦСКА.