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12 октября 14:46
автор: Максим Скороходов

«Трактор» снова переиграл «Адмирал» во Владивостоке

Накануне победитель определялся в серии буллитов.

Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Никита Тертышный (12-я минута), Сергей Калинин (28), Ник Бэйлен (58) и Теему Пулккинен, поразивший пустые ворота (60).

У хозяев льда в большинстве забивали Владислав Ушенин (26) и Джон Кестнер (40).

«Трактор», идущий вторым, набрал 30 очков и догнал лидера Восточной Конференции «Металлург». «Адмирал» с 11 очками занимает десятое место.

15 октября «Трактор» примет на своем льду «Сочи», а «Адмирал» сыграет в гостях против ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Голы:

0:1 – Тертышный (Гика, Седлак), 11:23

1:1 – Ушенин (Хамидуллин), 25:18 - 5х4

1:2 – Калинин (Пулккинен, Бывальцев), 27:47

2:2 – Кестнер (Хамидуллин, Ушенин), 39:16 - 5х4

2:3 - Бэйлен, 57:54

2:4 - Пулкинен, 59:10 - П.В.

источник: «Советский спорт»
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