ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 16:14
автор: Александр Поволоцкий

Александр Овечкин: Последнюю игру я сыграю за «Динамо», а после этого объявлю о завершении карьеры

Форвард является воспитанником бело-голубых.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал клуб, в котором хотел бы завершить профессиональную карьеру.

«После моего контракта в «Вашингтоне» последнюю игру я сыграю за «Динамо», а после этого объявлю о завершении карьеры. Считаю, это будет правильно для болельщиков, и чтобы все мои родные и близкие посмотрели на мою последнюю игру», - заявил хоккеист в интервью жене Анастасии Шубской.

Добавим, что в июле Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на пять лет. Ежегодная зарплата 35-летнего хоккеиста составит девять с половиной миллионов долларов в год.

Напомним, что Александр выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Константин Генич: Наверное, Дзюба ожидал от сборной России другого результатаКХЛ включила двух вратарей в список лучших игроков неделиХоккеистки сборной Испании сотворили сенсацию в первом же матчеКарпин прокомментировал гол через себя в исполнении ДжикииСтало известно о неожиданных проблемах ДзюбыКузяев раскрыл, как изменилась атмосфера в сборной РФ без Дзюбы
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика