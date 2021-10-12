Александр Овечкин: Последнюю игру я сыграю за «Динамо», а после этого объявлю о завершении карьеры

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал клуб, в котором хотел бы завершить профессиональную карьеру.

«После моего контракта в «Вашингтоне» последнюю игру я сыграю за «Динамо», а после этого объявлю о завершении карьеры. Считаю, это будет правильно для болельщиков, и чтобы все мои родные и близкие посмотрели на мою последнюю игру», - заявил хоккеист в интервью жене Анастасии Шубской.

Добавим, что в июле Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на пять лет. Ежегодная зарплата 35-летнего хоккеиста составит девять с половиной миллионов долларов в год.

Напомним, что Александр выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.