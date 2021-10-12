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12 октября 16:30
автор: Александр Поволоцкий

Александр Овечкин: Для меня и для семьи было важно остаться в «Вашингтоне»

Россиянин был выбран «Кэпиталз» на драфте 2004 года под общим первым номером.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин о ходе переговоров с клубом по поводу нового контракта.

«Встреч с генменеджером было от силы пять. Мы ждали момент, когда будет понятен потолок зарплат, когда будет ясно, вырастет он или нет. Он остался на том же месте, поэтому мы пришли к этим цифрам и срокам. Для меня и для семьи было важно остаться в «Вашингтоне», потому что я там вырос, я был с этой командой на дне и был чемпионом», - заявил хоккеист в интервью жене Анастасии Шубской.

Напомним, что Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» в июле. Он рассчитан на пять лет. За каждый сезон 35-летний хоккеист будет зарабатывать девять с половиной миллионов долларов в год.

Добавим, что Александр выступает за «Кэпиталз» с 2005 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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