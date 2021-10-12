Александр Овечкин: Для меня и для семьи было важно остаться в «Вашингтоне»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин о ходе переговоров с клубом по поводу нового контракта.

«Встреч с генменеджером было от силы пять. Мы ждали момент, когда будет понятен потолок зарплат, когда будет ясно, вырастет он или нет. Он остался на том же месте, поэтому мы пришли к этим цифрам и срокам. Для меня и для семьи было важно остаться в «Вашингтоне», потому что я там вырос, я был с этой командой на дне и был чемпионом», - заявил хоккеист в интервью жене Анастасии Шубской.

Напомним, что Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» в июле. Он рассчитан на пять лет. За каждый сезон 35-летний хоккеист будет зарабатывать девять с половиной миллионов долларов в год.

Добавим, что Александр выступает за «Кэпиталз» с 2005 года.