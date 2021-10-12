«Питтсбург» включил Малкина в долгосрочный список травмированных

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит старт регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. Клуб включил игрока в долгосрочный список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба «Пингвинз».

Ранее стало известно, что российский нападающий пропустит как минимум два месяца со старта нового сезона после перенесенной операции на колене.

Добавим, что в минувшем сезоне Малкин провел 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 28 очков (8+20). В матчах Кубка Стэнли россиянин сыграл четыре встречи, в которых заработал себе в актив 5 (1+4) очков.

В первом раунде плей-офф «Питтсбург» уступил в серии «Айлендерс» (2-4).