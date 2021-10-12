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12 октября 17:48
автор: Александр Поволоцкий

Борщевский вошел в тренерский штаб «Локомотива»

Олимпийский чемпион в третий раз вернулся в ярославскую команду.

Николай Борщевский вошел в тренерский штаб ярославского »Локомотива».

Как сообщает официальный сайт железнодорожников, 56-летний специалист будет помогать Игорю Никитину. В сезонах 2005-2006 и 2008-2009 годов Борщевский возглавлял команду МХЛ из Ярославля. С 2006 по 2008 годы специалист работал ассистентом, а также исполнял обязанности главного тренера «Локомотива». Кроме того, в сезоне 2012/2013 Борщевский помогал Тому Роу.

Последним местом работы специалиста был хабаровский «Амур». Борщевский тренировал дальневосточную команду в сезоне 2018/2019.

источник: ХК «Локомотив»
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