Борщевский вошел в тренерский штаб «Локомотива»

Николай Борщевский вошел в тренерский штаб ярославского »Локомотива».

Как сообщает официальный сайт железнодорожников, 56-летний специалист будет помогать Игорю Никитину. В сезонах 2005-2006 и 2008-2009 годов Борщевский возглавлял команду МХЛ из Ярославля. С 2006 по 2008 годы специалист работал ассистентом, а также исполнял обязанности главного тренера «Локомотива». Кроме того, в сезоне 2012/2013 Борщевский помогал Тому Роу.

Последним местом работы специалиста был хабаровский «Амур». Борщевский тренировал дальневосточную команду в сезоне 2018/2019.