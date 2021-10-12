Агент Гусева рассказал, что у его клиента была давняя договоренность о возвращении в СКА

Российский нападающий Никита Гусев имел давнюю договоренность со СКА о переходе в клуб в случае возвращения в КХЛ. Об этом сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.

Ранее СКА объявил о переходе Никиты в петербургский клуб. Игрок будет выступать под 97-м номером.

«Ни для кого не секрет, что это были довольно давние договоренности. Сейчас они претворились в жизнь», - приводит слова Николаева ТАСС.

Напомним, что Гусев выступал в СКА в 2015-2019 годах и стал с ним обладателем Кубка Гагарина-2017. После этого форвард уехал в НХЛ, где играл за «Нью-Джерси» (2019-2021) и «Флориду» (2021).

В минувшем сезоне россиянин провел 20 игр за «Дэвилз», в которых набрал 5 (2+3) очков. Аналогичные показатели он продемонстрировал в 11 встречах за «Пантерз».