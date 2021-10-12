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«Ак Барс» обыграл на выезде «Салават Юлаев» в серии буллитов
12 октября 19:31
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» обыграл на выезде «Салават Юлаев» в серии буллитов

Команда из Уфы потерпела второе поражение кряду.

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов (3:2).

В составе казанского клуба в основное время забивали Николай Коваленко (33-я минута) и Дмитрий Воронков (48). У хозяев отличились Шакир Мухамадуллин (52) и Данил Алалыкин (53).

Решающий буллит в активе Дмитрия Кагарлицкого.

Таким образом, «Ак Барс» набрал 25 очков, которые позволяют ему занимать четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Уфы занимает третью строчку, имея в активе столько же очков.

14 октября «Ак Барс» сыграет на выезде против «Металлурга». «Салават Юлав» днем позже также в гостях проведет матч против «Автомобилиста».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) - 2:3 (0:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Коваленко (Кагарлицкий)
0:2 – Воронков (Кэмпфер, Янчевский)
1:2 – Мухамадуллин (Гранлунд)
2:2 – Алалыкин (Панин)
2:3 - Кагарлицкий, 65:00 РБ

Вратари: Метсола – Билялов.
Броски: 19 – 25.
Штраф: 8 – 8.

источник: «Советский спорт»
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