«Ак Барс» обыграл на выезде «Салават Юлаев» в серии буллитов

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов (3:2).

В составе казанского клуба в основное время забивали Николай Коваленко (33-я минута) и Дмитрий Воронков (48). У хозяев отличились Шакир Мухамадуллин (52) и Данил Алалыкин (53).

Решающий буллит в активе Дмитрия Кагарлицкого.

Таким образом, «Ак Барс» набрал 25 очков, которые позволяют ему занимать четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Уфы занимает третью строчку, имея в активе столько же очков.

14 октября «Ак Барс» сыграет на выезде против «Металлурга». «Салават Юлав» днем позже также в гостях проведет матч против «Автомобилиста».