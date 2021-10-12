Роман Ротенберг: Переход Гусева в СКА имеет большое значение для развития хоккея в России

Вице-президент клуба ХК СКА Роман Ротенберг дал комментарий после перехода в клуб российского нападающего Никиты Гусева.

«Сегодняшнее событие имеет большое значение и для развития хоккея в России. Никита своим примером будет вести за собой, а детишки, которые занимаются по программе «Красная Машина», будут видеть его игру дома, в России, смотреть на стадионе и по телевизору - это даст серьезный толчок к развитию хоккея в стране», - приводит слова Ротенберга пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что Гусев выступал в СКА в 2015-2019 годах и стал с ним обладателем Кубка Гагарина-2017. После этого форвард уехал в НХЛ, где играл за «Нью-Джерси» (2019-2021) и «Флориду» (2021).

В минувшем сезоне россиянин провел 20 игр за «Дэвилз», в которых набрал 5 (2+3) очков. Аналогичные показатели он продемонстрировал в 11 встречах за «Пантерз».