«Рейнджерс» разрешили Кравцову вести переговоры с другими клубами

Российский форвард Виталий Кравцов в ближайшее время может покинуть «Рейнджерс».

Как сообщает в своем твиттере журналист Sportsnet Эллиотт Фридман, клуб из Нью-Йорка разрешил 21-летнему хоккеисту искать новую команду.

Ранее россиянин был отправлен в АХЛ, но отказался ехать в фарм-клуб «Рейнджерс». Во время межсезонья Кравцов провел три контрольных матчах, в которых забросил одну шайбу.

Напомним, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал нападающего в первом раунде драфта-2018 под общим девятым номером.

В минувшем сезоне Виталий провел в НХЛ 20 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.