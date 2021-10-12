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12 октября 20:57

Гусев по однолетнему контракту со СКА получит 43 миллиона рублей

Нападающий вернулся из НХЛ.

Российский форвард Никита Гусев сегодня, 12 октября, подписал с петербургским СКА контракт до конца сезона-2021/22. Как сообщает «СЭ», он получит около 43 млн рублей по условиям этого контракта.

Напомним, что Гусев выступал в СКА в 2015-2019 годах и стал с ним обладателем Кубка Гагарина-2017. После этого форвард уехал в НХЛ, где играл за «Нью-Джерси» (2019-2021) и «Флориду» (2021).

В минувшем сезоне россиянин провел 20 игр за «Дэвилз», в которых набрал 5 (2+3) очков. Аналогичные показатели он продемонстрировал в 11 встречах за «Пантерз».

источник: «Спорт-Экспресс»
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