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12 октября 21:13

Николишин - о Гусеве: Катание у него не лучшее, но нормальное и достаточное, чтобы играть в НХЛ

Россиянин вернулся в СКА.

Бывший хоккеист Андрей Николишин поделился мнением о возвращении российского нападающего Никиты Гусева в петербургский СКА. Игрок подписал однолетний контракт и будет играть по 97-м номером. СМИ сообщали, что за сезон-2021/22 хоккеист получит 43 миллиона рублей.

«В чем проблема Гусева в НХЛ? Я бы не назвал это проблемой. Это то, над чем он должен работать - игра без шайбы. Все остальное у него на самом высоком уровне. Я не согласен с тем, что у него слабое катание. Оно у него своеобразное, но оно ему ничуть не мешает быть олимпийским чемпионом и решать исходы матчей на самом высоком уровне», - приводит слова Андрея «Чемпионат».

Напомним, что Гусев выступал в СКА в 2015-2019 годах и стал с ним обладателем Кубка Гагарина-2017. После этого форвард уехал в НХЛ, где играл за «Нью-Джерси» (2019-2021) и «Флориду» (2021).

В минувшем сезоне россиянин провел 20 игр за «Дэвилз», в которых набрал 5 (2+3) очков. Аналогичные показатели он продемонстрировал в 11 встречах за «Пантерз».

источник: Чемпионат.com
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