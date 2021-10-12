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12 октября 21:44

Гусев прокомментировал свое возвращение в СКА

Нападающий вернулся из НХЛ.

Российский форвард петербургского СКА Никита Гусев прокомментировал свое возвращение в КХЛ. Игрок подписал однолетний контракт и будет играть по 97-м номером. СМИ сообщали, что за сезон-2021/22 хоккеист получит 43 миллиона рублей.

«Цели - это командные задачи, а командные задачи у СКА - это всегда выигрывать. Приложу максимум усилий, помогая команде решать их. В Ледовом прекрасная атмосфера, всегда здорово играть и тем более выигрывать при таких трибунах. Думаю, сейчас состояние идеальное. Готов ли играть? Да, хоть завтра», - приводит слова Никиты пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что Гусев выступал в СКА в 2015-2019 годах и стал с ним обладателем Кубка Гагарина-2017. После этого форвард уехал в НХЛ, где играл за «Нью-Джерси» (2019-2021) и «Флориду» (2021).

В минувшем сезоне россиянин провел 20 игр за «Дэвилз», в которых набрал 5 (2+3) очков. Аналогичные показатели он продемонстрировал в 11 встречах за «Пантерз».

источник: ХК СКА
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