Гусев прокомментировал свое возвращение в СКА

Российский форвард петербургского СКА Никита Гусев прокомментировал свое возвращение в КХЛ. Игрок подписал однолетний контракт и будет играть по 97-м номером. СМИ сообщали, что за сезон-2021/22 хоккеист получит 43 миллиона рублей.

«Цели - это командные задачи, а командные задачи у СКА - это всегда выигрывать. Приложу максимум усилий, помогая команде решать их. В Ледовом прекрасная атмосфера, всегда здорово играть и тем более выигрывать при таких трибунах. Думаю, сейчас состояние идеальное. Готов ли играть? Да, хоть завтра», - приводит слова Никиты пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что Гусев выступал в СКА в 2015-2019 годах и стал с ним обладателем Кубка Гагарина-2017. После этого форвард уехал в НХЛ, где играл за «Нью-Джерси» (2019-2021) и «Флориду» (2021).

В минувшем сезоне россиянин провел 20 игр за «Дэвилз», в которых набрал 5 (2+3) очков. Аналогичные показатели он продемонстрировал в 11 встречах за «Пантерз».