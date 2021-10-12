Воронков - о матче «Ак Барс» - «Салават Юлаев»: Был тяжелый матч, но выстояли и вырвали победу

Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2, Б).

«Был тяжелый матч, первый период особенно, но выстояли и вырвали победу. Билялов всю игру тащил нас, за что огромное спасибо. Во втором периоде вкатились уже в игру, забили нужный гол. В третьем - тоже очень хороший гол забили (улыбается). Но два ненужных пропустили. На буллитах у нас есть очень хорошие исполнители, вышли - затащили. А Биляш - просто красавчик», - приводит слова Воронкова официальный сайт «Ак Барса».

В составе казанского клуба в основное время забивали Николай Коваленко (33-я минута) и Дмитрий Воронков (48). У хозяев отличились Шакир Мухамадуллин (52) и Данил Алалыкин (53). Решающий буллит в активе Дмитрия Кагарлицкого.

После этой победы «Ак Барс» набрал 25 очков, которые позволяют ему занимать четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Уфы занимает третью строчку, имея в активе столько же очков.

14 октября «Ак Барс» сыграет на выезде против «Металлурга». «Салават Юлав» днем позже также в гостях проведет матч против «Автомобилиста».