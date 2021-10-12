Нападающий «Ак Барса» Бурмистров раскритиковал качество льда в Уфе после матча с «Салаватом»

Форвард казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров раскритиковал качество льда в Уфе после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, был отличный накал. В третьем периоде сбавили, пропустили два не нужных гола. Но на таком льду играть невозможно. Думаю, что игроки «Салавата» это подтвердят. Как будто холодильники не работают, каша. В такой лиге не должно быть такого льда», - приводит слова Бурмистрова Gorobzor.

В составе казанского клуба в основное время забивали Николай Коваленко (33-я минута) и Дмитрий Воронков (48). У хозяев отличились Шакир Мухамадуллин (52) и Данил Алалыкин (53). Решающий буллит в активе Дмитрия Кагарлицкого.

После этой победы «Ак Барс» набрал 25 очков, которые позволяют ему занимать четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Уфы занимает третью строчку, имея в активе столько же очков.

14 октября «Ак Барс» сыграет на выезде против «Металлурга». «Салават Юлав» днем позже также в гостях проведет матч против «Автомобилиста».