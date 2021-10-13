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«Питтсбург» без Малкина обыграл «Тампу-Бэй» в первом матче нового сезона НХЛ
13 октября 06:20
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автор фото: НХЛ

«Питтсбург» без Малкина обыграл «Тампу-Бэй» в первом матче нового сезона НХЛ

Встреча прошла на льду » Амали Арены».

В первом матче нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на своей площадке уступила «Питтсбургу». Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «Пингвинз».

В составе победителей отличились Дэнтон Хайнен, Брайан Бойл, Доминик Симон, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Брайан Раст. Встречу пропускали да ключевых форварда гостей - Евгения Малкина и Сидни Кросби.

У гостей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров отыграл 19 минут 53 секунды, но результативными действиями не отметился. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 20 минут 47 секунда, закончив матч с коэффициентов полезности «-4». Вратарь Андрей Василевский отразил 29 бросков из 32.

источник: «Советский спорт»
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