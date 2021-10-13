«Сочи» обыграл «Автомобилист» в матче с восемью шайбами в основное время

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл одноименную команду из «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шумаков на десятой минуте и следом Кормье на 11-й. В третьем периоде забили Спунер на 49 минуте и Хрипунов на 53-й.

В составе сочинцев отличились Глотов на 15 минуте первого периода, Феоктистов на 27-й. «Сочи» вышел вперед в игре благодаря шайбе Николаева на 41 минуте. На 53 минуте гости сравняли счет усилиями Якимова, который забил на 53 минуте.

В следующем матче «Автомобилист» примет «Салават Юлаев», а «Сочи» сыграет в гостях с челябинским «Трактором».

КХЛ