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«Сочи» обыграл «Автомобилист» в матче с восемью шайбами в основное время
13 октября 19:42
автор: Александр Бойченко
автор фото: rg.ru

«Сочи» обыграл «Автомобилист» в матче с восемью шайбами в основное время

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл одноименную команду из «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шумаков на десятой минуте и следом Кормье на 11-й. В третьем периоде забили Спунер на 49 минуте и Хрипунов на 53-й.

В составе сочинцев отличились Глотов на 15 минуте первого периода, Феоктистов на 27-й. «Сочи» вышел вперед в игре благодаря шайбе Николаева на 41 минуте. На 53 минуте гости сравняли счет усилиями Якимова, который забил на 53 минуте.

В следующем матче «Автомобилист» примет «Салават Юлаев», а «Сочи» сыграет в гостях с челябинским «Трактором».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Сочи» (Сочи) – 4:5 (2:1, 0:1, 2:2, 0:1)

Голы:

1:0 - Сергей Шумаков (Блэкер,Спунер) - 09:04

2:0 - Патрис Кормье (Романцев, Бочаров) - 10:22

2:1 - Василий Глотов (Якс) - 14:07

2:2 - Никита Феоктистов - 26:25

2:3 - Артем Николаев (Бакош) - 40:44

3:3 - Райан Спунер (Да Коста, Гуркин) - 48:41 Б

4:3 - Сергей Хрипунов (Кузнецов, Щемеров) - 51:06

4:4 - Богдан Якимов (Шэн, Александров) - 52:56

4:5 - Глотов - победный буллит

Броски: 29-41

Штраф: 6-6.

источник: «Советский спорт»
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