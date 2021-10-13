СМИ: Кудашов, Гончар, Набоков и Федоров вошли в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду

Стал известен список специалистов, которые войдут в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 года.

Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», главному тренеру Алексею Жамнову на Играх будут помогать Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов. Отмечается, что президент ЦСКА Игорь Есмантович не будет генеральным менеджером сборной России.

Добавим, что 3 сентября руководство Национальной хоккейной лиги разрешило игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги сочтут эпидемиологические условия небезопасными.