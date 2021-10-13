ЦСКА разгромно уступил «Амуру» в домашнем матче КХЛ

Сегодня, 13 октября, хабаровский «Амур» играл в гостях с московским ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Встреа завершилась со счетом 5:1 в пользу хабаровчан.

Заброшенными шайбами отметились Радан Ленц на 9 минуте, Дмитрий Архипов на 20 минуте, Иван Николишин на 22 минуте, а также Владимир Бутузов, который реализовал численное преимущество на 25 минуте игры. Давид Томашек забил пятую шайбу в ворота Рейдеборна на 59 минуте встречи.

Единственную шайбу армейцев забил Максим Соркин на 58 минуте встречи.

Отметим, что в последний раз армейцы пропускали больше четырех шайб у себя дома против «Барыса» 14 сентября (3:6).

По итогам этого матча «Амур» набрал 13 очков и переместился с последнего, 16 места, на девятое. В активе московских армейцев 22 балла и пятое место в Западной конференции.