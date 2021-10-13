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13 октября 21:54
автор: Александр Бойченко

ЦСКА разгромно уступил «Амуру» в домашнем матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хабаровчан.

Сегодня, 13 октября, хабаровский «Амур» играл в гостях с московским ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Встреа завершилась со счетом 5:1 в пользу хабаровчан.

Заброшенными шайбами отметились Радан Ленц на 9 минуте, Дмитрий Архипов на 20 минуте, Иван Николишин на 22 минуте, а также Владимир Бутузов, который реализовал численное преимущество на 25 минуте игры. Давид Томашек забил пятую шайбу в ворота Рейдеборна на 59 минуте встречи.

Единственную шайбу армейцев забил Максим Соркин на 58 минуте встречи.

Отметим, что в последний раз армейцы пропускали больше четырех шайб у себя дома против «Барыса» 14 сентября (3:6).

По итогам этого матча «Амур» набрал 13 очков и переместился с последнего, 16 места, на девятое. В активе московских армейцев 22 балла и пятое место в Западной конференции.

В следующей встрече хабаровчане сыграют с нижегородским «Торпедо» на выезде, а ЦСКА примет «Адмирал» из Владивостока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 0:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы:

0:1 - Радан Ленц (Галузин, Томашек) - 08:19 Б

0:2 - Дмитрий Архипов (Ленц, Волгин) - 19:09

0:3 - Иван Николишин (Бутузов, Горшков) - 21:44

0:4 - Владимир Бутузов (Горшков, Волгин) - 24:18

1:4 - Максим Соркин (Нестеров) - 57:29

1:5 - Давид Томашек (Любимов) - 58:33

Броски: 33-37
Штраф: 8-8

источник: «Советский спорт»
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