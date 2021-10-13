Дубль Кемппайнена принес победу СКА над московским «Динамо»

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил московское «Динамо» со счетом 5:3.

У бело-голубых дублем отличился Дмитрий Рашевский (18-я и 26-я минуты матча), еще одну шайбу в большинстве забросил Роб Клинкхаммер (48).

У армейцев по голу в большинстве забили Иван Морозов (20) и Антон Бурдасов (25), также свой дубль на свой счет записал Йоонас Кемппайнен (33, 34), окончательный счет установил Евгений Кетов, поразивший пустые ворота (59).

Таким образом, команда из Санкт-Петербурга обошла конкурентов из столицы в турнирной таблице, набрав 25 очков, которые позволяют СКА стать лидером Западной конференции. Бело-голубые - вторые с 24 очками

15 октября СКА проведет выездной матч против «Йокерита», а «Динамо» через два дня сыграет в гостях против «Трактора».