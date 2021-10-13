ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Дубль Кемппайнена принес победу СКА над московским «Динамо»
13 октября 21:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК СКА

Дубль Кемппайнена принес победу СКА над московским «Динамо»

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил московское «Динамо» со счетом 5:3.

У бело-голубых дублем отличился Дмитрий Рашевский (18-я и 26-я минуты матча), еще одну шайбу в большинстве забросил Роб Клинкхаммер (48).

У армейцев по голу в большинстве забили Иван Морозов (20) и Антон Бурдасов (25), также свой дубль на свой счет записал Йоонас Кемппайнен (33, 34), окончательный счет установил Евгений Кетов, поразивший пустые ворота (59).

Таким образом, команда из Санкт-Петербурга обошла конкурентов из столицы в турнирной таблице, набрав 25 очков, которые позволяют СКА стать лидером Западной конференции. Бело-голубые - вторые с 24 очками

15 октября СКА проведет выездной матч против «Йокерита», а «Динамо» через два дня сыграет в гостях против «Трактора».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва) - 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Голы:

0:1 – Рашевский, 17:14

1:1 – Морозов (Вей, Робинсон), 19:26 - 5х4

2:1 – Бурдасов (Кузьменко, Вей), - 5х4

2:2 – Рашевский (Сергеев), 25:05

3:2 – Кемппайнен, 32:51

4:2 – Кемппайнен (Цицюра, Бурдасов), 33:43

4:3 - Клинкхаммер (Педан, Сергеев), 48:00 - 5х4

5:3 - Кетов, 58:30

Вратари: Юханссон - Бочаров

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Валерий Карпин: Капитанская повязка - это просто тряпочкаКарпин расколдовал Марибор. Сборной России осталось совсем немного до чемпионата мира"Авангард" победил "Автомобилист"Кузяев: как без Дзюбы изменилась атмосфера в сборной РоссииИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика