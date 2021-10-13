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13 октября 22:55
автор: Александр Бойченко

Федоров опроверг информацию о работе в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде

Ранее Федоров был включен в список специалистов, которые будут помогать Алексею Жамнову на Олимпиаде.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что не общался с Федерацией хоккея России (ФХР) по поводу работы в тренерском штабе национальной сборной.

Как сообщал «Матч ТВ», Федоров вместе с Сергеем Гончаром, Евгением Набоковым и главным тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым войдет в тренерский штаб сборной России под руководством Алексея Жамнова.

«Отвечу, что нет никакого общения с федерацией», - заявил Федоров, слова которого приводит ТАСС.

Добавим, что 3 сентября руководство Национальной хоккейной лиги разрешило игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

источник: ТАСС
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