Федоров опроверг информацию о работе в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что не общался с Федерацией хоккея России (ФХР) по поводу работы в тренерском штабе национальной сборной.

Как сообщал «Матч ТВ», Федоров вместе с Сергеем Гончаром, Евгением Набоковым и главным тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым войдет в тренерский штаб сборной России под руководством Алексея Жамнова.

«Отвечу, что нет никакого общения с федерацией», - заявил Федоров, слова которого приводит ТАСС.

Добавим, что 3 сентября руководство Национальной хоккейной лиги разрешило игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги сочтут эпидемиологические условия небезопасными.