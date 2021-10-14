Дубль и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» на старте нового сезона НХЛ

В первом матче нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своей площадке разгромить «Рейнджерс». Игра завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Александр Овечин. Также по одной шайбе забросили Ти Джей Оши, Джастин Шульц и Хендрикс Лапьер. Таким образом, на счету российского хоккеиста стало 732 гола в регулярных чемпионатах, что позволило ему выйти на чистое пятое место по голам в истории НХЛ, обойдя Марселя Дионна. Помимо этого Овечкин стал вторым действующим игроком лиги, набравшим 500 очков в большинстве. Еще в активе Александра две результативные передачи. Форвард Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик.

Гости ответили лишь одним голом в исполнении Криса Крайдера. Российский нападающий Артемий Панарин сыграл 18 минут, но результативными действиями не отметился. Вратарь Александр Георгиев отразил 22 броска из 27.

В следующем матче «Вашингтон» примет дома «Тампу-Бэй» (17 октября), а «Рейнджерс» сыграет на своей арене с «Далласом» (15 октября).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Рейнджерс – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 – Оши (Кузнецов, Овечкин), 4:39.

2:0 – Шульц (Овечкин, Кузнецов), 32:22.

3:0 – Лапьер (Шири, Оши), 33:38.

4:0 – Овечкин (Карлсон, Манта), 42:02.

4:1 – Крайдер (Фокс, Строум), 49:37.

5:1 – Овечкин (ван Римсдайк, Кузнецов), 52:13.

Вратари: Ванечек 23/24 – Георгиев 22/27.