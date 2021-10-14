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14 октября 07:19

Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» - «Рейнджерс»

Россиянин оформил дубль и отдал две результативные передачи.

В первом матче нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своей площадке разгромить «Рейнджерс». Игра завершилась со счетом 5:1.

Первой звездой матча был признан российский нападающий Александр Овечкин, оформивший дубль и отдавший две голевые передачи. Таким образом, на счету российского хоккеиста стало 732 гола в регулярных чемпионатах, что позволило ему выйти на чистое пятое место по голам в истории НХЛ, обойдя Марселя Дионна. Помимо этого Овечкин стал вторым действующим игроком лиги, набравшим 500 очков в большинстве.

Вторым лучшим игроком стал форвард »Кэпиталз» Хендрикс Лапьер, отличившийся заброшенной шайбой. Третья звезда - вратарь победителей Витек Ванечек, отразивший 23 броска из 24.

В следующем матче «Вашингтон» примет дома «Тампу-Бэй» (17 октября), а «Рейнджерс» сыграет на своей арене с «Далласом» (15 октября).

источник: NHL (НХЛ)
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