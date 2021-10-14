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14 октября 07:39

«Торонто» обыграл «Монреаль» на старте нового сезона НХЛ

Встреча прошла на льду «Скотиабанк Арены».

На старте нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на своей площадке оказался сильнее «Монреаля». Матче завершился со счетом 2:1.

В составе победителей отличились нападающие Пьер Энгвалл и Вильям Нюландер. Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении форварда Джонатана Друэна.

В следующем матче «Торонто» сыграет на выезде с «Оттавой», а «Монреаль» отправится в гости к «Баффало». Обе встречи состоятся 15 октября.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Монреаль» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Друэн (Кулак, Андерсон), 7:22.
1:1 – Энгвалл (Сандин, Бантинг), 10:12.
2:1 – В. Нюландер (Марнер, Райлли), 41:06.
Вратари: Дж.Кэмпбелл 31/32 – Аллен 28/30.

источник: «Советский спорт»
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