«Торонто» обыграл «Монреаль» на старте нового сезона НХЛ

На старте нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» на своей площадке оказался сильнее «Монреаля». Матче завершился со счетом 2:1.

В составе победителей отличились нападающие Пьер Энгвалл и Вильям Нюландер. Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении форварда Джонатана Друэна.

В следующем матче «Торонто» сыграет на выезде с «Оттавой», а «Монреаль» отправится в гости к «Баффало». Обе встречи состоятся 15 октября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Монреаль» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Друэн (Кулак, Андерсон), 7:22.

1:1 – Энгвалл (Сандин, Бантинг), 10:12.

2:1 – В. Нюландер (Марнер, Райлли), 41:06.

Вратари: Дж.Кэмпбелл 31/32 – Аллен 28/30.