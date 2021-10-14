Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Чикаго» на старте нового сезона НХЛ

На старте нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на своей площадке оказался сильнее «Чикаго». Матч завершился со счетом 4:2.
В составе победителей отличились Джек Джонсон, Габриэль Ландеског, Боуэн Байрэм и Назем Кадри. Российский нападающий Валерий Ничушкин сыграл 15 минут 3 секунды и отметился результативной передачей.
У гостей заброшенными шайбами отметились Доминик Кубалик и Коннор Мерфи.
В параллельных матчах «Эдмонтон» в серии буллитов оказался сильнее «Ванкувера» (3:2), а «Анахайм» обыграл «Виннипег» (4:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» – «Чикаго» – 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
Голы:
1:0 – Джонсон (Ничушкин, Бураковски), 4:26
2:0 – Ландескуг (Джонсон, Кадри), 5:48
3:0 – Байрэм (Ландескуг), 9:34
3:1 – Кубалик (Borgstrom, Митчелл), 16: 47
4:1 – Кадри (Рантанен, Байрэм), 36:12
4:2 – Мерфи (), 55:31
Вратари: Кюмпер 32/34 – Флери 32/36.