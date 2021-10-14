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14 октября 09:39
автор: Александр Бойченко

Овечкин прокомментировал свое попадание в ТОП-5 бомбардиров в истории НХЛ

Минувшей ночью, 14 октября, Овечкин забил дубль в ворота «Рейнджерс».

Российский нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуба «Вашингтон» Александр Овечкин признался, что очень счастлив войти в пятерку лучших снайперов в истории лиги. Комментарий россиянина дает пресс-служба НХЛ.

«Я просто наслаждаюсь своим временем. Конечно, огромная честь быть в этом списке, но, как я всегда говорю, игра за игрой, день за днем», - сказал Овечкин.

Напомним, на счету нападающего «Вашингтон Кэпиталз» 732 шайбы. Впереди россиянина располагаются: Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки - 894 забитые шайбы.

источник: NHL (НХЛ)
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