«Поздравляю, мой чемпион». Супруга Овечкина - о достижении своего мужа

Супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия поздравила мужа, вышедшего на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
«На пятом месте по голам за всю историю НХЛ. Поздравляю, мой чемпион», - написала Анастасия в своем инстаграм.
Овечкин в матче с «Рейнджерс» стал первой звездой и оформил дубли по голам и ассистам. Таким образом, на счету российского хоккеиста стало 732 гола в регулярных чемпионатах, что позволило ему выйти на чистое пятое место по голам в истории НХЛ, обойдя Марселя Дионна. Помимо этого Овечкин стал вторым действующим игроком лиги, набравшим 500 очков в большинстве
источник: Instagram